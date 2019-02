Polizeiinspektion Ludwigslust / Betrunkener Autofahrer soll ...

Betrunkener Autofahrer soll nach Unfall geflüchtet sein

Goldberg / Mestlin - Ein betrunkener Autofahrer aus der Region Goldberg steht im Verdacht, am späten Donnerstagvormittag nach einem selbst verursachten Verkehrsunfall geflüchtet zu sein. Der Mann soll auf der B 392 zwischen Goldberg und Mestlin mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und dann in den Graben gefahren sein. Dabei wurde der PKW erheblich beschädigt. Einer Zeugenaussage zufolge war der 61-jährige mutmaßliche Fahrer nach dem Vorfall zu Fuß geflüchtet. Die alarmierte Polizei fahndete nach dem flüchtigen Autofahrer und konnte den 61-jährigen mutmaßlichen Unfallfahrer rund 90 Minuten später schlafend in seiner Wohnung antreffen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 2,48 Promille festgestellt. Gegen den Mann, dem eine Blutprobe entnommen wurde, wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de