Polizeiinspektion Ludwigslust / Drei Verdächtige nach Aufbruch ...

Drei Verdächtige nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten gestellt

Parchim/ Alt Schwerin - Nach dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Alt Schwerin hat die Polizei am frühen Montagmorgen in Parchim drei Tatverdächtige in einem Auto gestellt. Die aus dem Landkreis Ludwigslust- Parchim stammenden Verdächtigen im Alter von 20 und 21 Jahren stehen im Verdacht, am späten Sonntagabend einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und dabei beschädigt zu haben. Ob die Täter dabei in den Besitz von Zigaretten gelangten, ist derzeit noch unklar. An die Geldkassette gelangten die Einbrecher offenbar nicht. Zeugen hatten den Aufbruch des Zigarettenautomaten am späten Sonntagabend bemerkt und die Polizei gerufen. Dabei übermittelten die Zeugen, die den Tätern noch ein Stück folgten, auch konkrete Angaben zu dem PKW, mit dem die Einbrecher anschließend flüchteten. Im Zuge der Fahndung hat die Polizei dann die drei Verdächtigen in ihrem PKW stellen können. Sie wurden daraufhin zum die Parchimer Polizeihauptrevier gebracht. Das Auto der Verdächtigen ist durch die Polizei zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt worden. Gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

