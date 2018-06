Polizeiinspektion Ludwigslust / Drei Verletzte bei Zusammenstoß ...

Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Auto

Leezen - Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am späten Montagnachmittag auf der Landesstraße 101 in Görslow bei Leezen drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, ist ein Mercedes beim Verlassen eines Grundstücks mit einem auf der Straße herannahenden Seat zusammengestoßen. Vermutlich hatte der Mercedes- Fahrer das andere Fahrzeug übersehen. Dabei wurden zwei Insassen des Seat sowie der Fahrer des Mercedes verletzt. Sie wurden alle zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

