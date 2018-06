Polizeiinspektion Ludwigslust / Ein Toter bei Explosion einer ...

Ein Toter bei Explosion einer Lagerhalle (Ergänzungsmeldung)

Ludwigslust/ Zierzow - Nach der folgenschweren Explosion in einer Lagerhalle in Zierzow (wir informierten), bei der am späten Dienstagnachmittag ein Mann ums Leben kam, dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Ursache der Detonation weiter an. Neuesten Erkenntnissen zufolge soll sich die Detonation im Zusammenhang mit Reinigungsarbeiten an einem Schornstein der Halle ereignet haben. Der betreffende Mitarbeiter, der sich zu diesem Zeitpunkt alleine in der Halle aufgehalten hat, kam dabei ums Leben. Was die Explosion letztlich ausgelöst hat, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Durch die heftige Explosion wurden auch angrenzende Lagerhallen in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat den Explosionsort zwischenzeitlich beschlagnahmt und wird die Ermittlungen auch am morgigen Tag weiter führen. Zudem hat die Polizei das Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V eingeschaltet.

