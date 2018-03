Polizeiinspektion Ludwigslust / Einbrecher entwendeten Zigaretten

Einbrecher entwendeten Zigaretten

Plate - Bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in Plate haben unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen nach einer ersten Übersicht mehrere Hundert Schachteln Zigaretten gestohlen. Bisherigen Ermittlungen zufolge drangen die Täter gegen 02 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein und stahlen dort Zigaretten verschiedener Sorten. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.

