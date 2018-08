Polizeiinspektion Ludwigslust / Einbruch in PKW- Autoradio ...

Einbruch in PKW- Autoradio gestohlen

Parchim - In Parchim haben unbekannte Täter am Mittwochabend einen PKW aufgebrochen und daraus ein Autoradio mit integriertem Navigationsgerät gestohlen. Der Schaden soll sich laut Besitzer auf ca. 600 Euro belaufen. Im Voigtsdorfer Weg sollen die Einbrecher zwischen 20:15 Uhr und 21:00 Uhr zunächst eine Seitenscheibe des parkenden Autos eingeschlagen haben und dann ins Fahrzeuginnere gelangt sein. Dort durchwühlten sie zunächst einen Rucksack und demontieren schließlich die Radio- Anlage. Die hinzugezogene Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.

