Polizeiinspektion Ludwigslust / Einbruch in Wohn- und ...

Einbruch in Wohn- und Werkstattgebäude

Neustadt- Glewe - Im Zeitraum zwischen Montag 11:00 Uhr und Mittwoch 16:30 Uhr sind unbekannte Täter in der Brauereistraße in Neustadt-Glewe in eine Wohnung und eine Werkstatt eingebrochen. Nach einer ersten Übersicht wurden u.a. ein Kaffeevollautomat, ein Receiver sowie vier Werkzeugwagen mit diversem Werkzeug gestohlen. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden, wird aber auf einige tausend Euro geschätzt. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Katja Hoppe Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de