Polizeiinspektion Ludwigslust / Fahndung nach flüchtigem ...

Fahndung nach flüchtigem Hauseinbrecher - Polizei bittet um Hinweise

Kuhstorf/ Hagenow - In Kuhstorf bei Hagenow hat eine Frau bei der Rückkehr zum Wohnhaus am Freitagvormittag einen Einbrecher überrascht. Der Ungekannte flüchtete daraufhin in einen nahegelegenen Wald. Durch die sofort eingesetzte Polizei konnte der unbekannte Täter jedoch bisher noch nicht gefasst werden. Auch eingesetzte Fährtenhunde und die Absuche durch den Polizeihubschrauber brachten bisher kein Ergebnis. Der Flüchtige wurde als etwa 180cm großer, schlanker Mann über 50 Jahre mit dunkler Kleidung, dunklem Basecap und auffällig gelben Handschuhen beschrieben. Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters drang der unbekannte Täter zuvor in das Wohnhaus ein und hatte sich in den Räumen bereits umgesehen. Gestohlen wurde aber offenbar nichts. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu diesem Vorfall, der sich gegen 10:10 Uhr in der Straße "Eichhof" ereignet hat.

