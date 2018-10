Polizeiinspektion Ludwigslust / Feuer in Parchimer Wohnung- ...

Feuer in Parchimer Wohnung- eine Person verstorben (Erstmeldung)

Parchim - Bei einem Wohnungsbrand in Parchim ist am Mittwoch eine Person ums Leben gekommen. Der Vorfall in der Schweriner Straße wurde der Polizei gegen 12:30 Uhr gemeldet. Derzeit befindet sich die Feuerwehr im Löscheinsatz. Nach ersten Erkenntnissen geriet das Dachgeschoss eines Wohngebäudes aus noch unbekannter Ursache in Brand. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Im Zuge der Löscharbeiten kommt es derzeit in der Schweriner Straße zu Verkehrsbehinderungen.

