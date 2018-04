Polizeiinspektion Ludwigslust / Feuerwehreinsatz in Glaisin- ...

Feuerwehreinsatz in Glaisin- Mann bei Verpuffung leicht verletzt

Ludwigslust - Nach dem Beheizen eines Ofens ist es am Montagnachmittag im Keller eines Einfamilienhauses in Glaisin zu einer Verpuffung gekommen. Dabei wurde ein 25-jähriger Bewohner leicht verletzt. Er erlitt Verbrennungen ersten Grades am Arm und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zudem gerieten mehrere Müllsäcke in Brand. Vermutlich kam es nach dem Anheizen des Ofens im Keller des Hauses zu einem Rückstau der Abgase. Durch eine geöffnete Tür gelangte dann Sauerstoff in den Raum, worauf es dann zu dieser Verpuffung kam. Allerdings sind die Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls noch nicht abgeschlossen. Das Haus wurde im Kellerbereich zwar beschädigt, ist aber weiterhin bewohnbar.

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de