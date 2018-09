Polizeiinspektion Ludwigslust / Fußgängerin von PKW angefahren ...

Fußgängerin von PKW angefahren und leicht verletzt

Parchim - In Parchim (Walter-Hase- Straße) ist am frühen Mittwochmorgen eine Fußgängerin von einem PKW angefahren und leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Transporterfahrer die Frau beim Rückwärtsfahren, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die angefahrene 18-Jährige kam wenig später mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus in Parchim. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

