Polizeiinspektion Ludwigslust / Graffiti- Schmiererei an ...

Graffiti- Schmiererei an Autobahnbrücke- Polizei sucht Zeugen

Neustadt- Glewe/ Stolpe - Nach mehreren Schmierereien an einer Autobahnbrücke an der BAB 24 bei Neustadt- Glewe bittet die Polizei nun um Hinweise. Unbekannte Täter haben in den zurückliegenden Tagen eine über die Müritz- Elde- Wasserstraße führende Brücke großflächig mit verschiedenen Graffiti beschmiert. Der Vorfall wurde am Donnerstag vergangener Woche entdeckt. Die Polizei nahm daraufhin eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Hinweis zu dieser Tat nimmt das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier in Stolpe (Tel. 038725/ 500) entgegen.

