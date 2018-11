Polizeiinspektion Ludwigslust / Kein Licht am Fahrrad- Sturz ...

Kein Licht am Fahrrad- Sturz wäre vermeidbar gewesen

Ludwigslust - Eine nicht eingeschaltete Fahrzeugbeleuchtung war offenbar die Ursache für den Sturz eines Fahrradfahrers am späten Donnerstagabend in Ludwigslust. Dabei wurde der 23-jährige Fahrradfahrer leicht verletzt. Ein Autofahrer hatte den ohne Licht fahrenden Fahrradfahrer beim Einfahren in einen Einmündungsbereich der Kanalstraße quasi in letzter Sekunde bemerkt und seinen PKW gestoppt. Der Fahrradfahrer bremste unterdessen sein Gefährt so stark ab, dass er über den Lenker auf die Straße fiel. Zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam es nicht.

Angesichts dieses Vorfalls, der vermeidbar gewesen wäre, weist die Polizei erneut daraufhin, regelmäßig die Funktion der Fahrzeugbeleuchtung zu überprüfen und diese bei aufkommender Dunkelheit bzw. bei schlechter Sicht auch einzuschalten.

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de