Polizeiinspektion Ludwigslust / Kellerbrand in Tessenow

Kellerbrand in Tessenow

Tessenow - Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Tessenow ist am Donnerstagmorgen ein Stromanschlusskasten in Brand geraten. Eine Hausbewohnerin hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr informiert. Diese konnte den Brand schnell löschen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Nach bisherigen Ermittlungen soll eine unsachgemäße Installation eines Kabels am Hausanschluss offenbar den Brand ausgelöst haben. Die Ermittlungen der Polizei in Parchim dauern jedoch weiter an. Die Hausbewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Katja Hoppe Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de