Polizeiinspektion Ludwigslust / Lage auf den Straßen im ...

Lage auf den Straßen im Landkreis Ludwigslust- Parchim normalisiert sich langsam

Ludwigslust- Parchim - Nach dem Wintereinbruch mit mehreren Zentimetern Neuschnee normalisiert sich die Situation auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim jetzt zunehmend. Insgesamt wurden in der Nacht zum Donnerstag und am Morgen im Berufsverkehr verhältnismäßig wenige Glätteunfälle registriert. Jedoch wurden bei einem Zusammenstoß zweier PKW zwischen Vellahn und Lehsen zwei Autofahrer verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Offenbar war einer der beiden Fahrer auf glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten.

Weitere Glätteunfälle wurden in der Nacht zum Freitag unter anderem auf der B 191 zwischen Parchim und Spornitz, auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow und bei Plau am See gemeldet. Personen wurden bei diesen Unfällen nicht verletzt.

Derzeit ist die B 321 bei Pinnow nicht passierbar. An einer Anhöhe hat sich ein LKW quer zur Fahrbahn gestellt und kommt nicht weiter. Auch auf der B 5 bei Boizenburg behindert ein liegengebliebener LKW den Verkehr. Auf der BAB 24 an der Anschlussstelle Zarrentin muss derzeit ein LKW geborgen werden.

Insbesondere die Nebenstraßen sind derzeit teilweise noch sehr glatt. Fahrzeugführer sollten deshalb entsprechend langsam uns vorausschauend fahren.

