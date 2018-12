Polizeiinspektion Ludwigslust / LKW mit Rindern verunglückt ...

LKW mit Rindern verunglückt (Erstmeldung)

Wittenburg/ Stolpe - Auf der BAB 24 bei Wittenburg ist am Dienstagmittag ein mit Rindern beladener LKW verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache war der LKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gefahren. Dabei öffnete sich eine Tür der Ladefläche, worauf drei Tiere ins Freie gelangten. Fahrer und Beifahrer des Lasters wurden bei dem Unglück, dass sich gegen 12 Uhr ereignete, leicht verletzt. Wie viele Rinder auf dem Laster geladen sind, ist derzeit noch unklar. Das zuständige Veterinäramt ist bereits informiert. Derzeit ist die rechte Fahrspur in Richtung Hamburg gesperrt.

