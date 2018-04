Polizeiinspektion Ludwigslust / Mann bei Arbeitsunfall schwer ...

Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Lehmkuhlen/ Holthusen - Bei einem Arbeitsunfall in Lehmkuhlen bei Holthusen wurde ein Mann am frühen Donnerstagnachmittag schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde gegen 14:15 Uhr bei Erdarbeiten offenbar eine Gasleitung beschädigt. Durch die Entzündung des ausströmenden Gases entstand eine Stichflamme, wodurch der Mitarbeiter der Baufirma Brandverletzungen im Gesicht und am Oberkörper erlitt. Das Unglücksopfer wurde wenig später mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen ist die Ortsdurchfahrt Lehmkuhlen aktuell voll gesperrt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum genauen Unfallhergang dauern allerdings noch an.

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Katja Hoppe Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de