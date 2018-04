Polizeiinspektion Ludwigslust / Motorradfahrerin bei ...

Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Rastow - Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagvormittag in Rastow eine 28 Jahre alte Motorradfahrerin verletzt worden. Sie stieß mit ihrem Krad in der Ortslage mit einem PKW zusammen, der von einem Grundstück kommend auf die Straße aufgefahren war. Dabei erlitt die Motorradfahrerin eine Beinverletzung, mit der sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

