Polizeiinspektion Ludwigslust / Motorradfahrerin bei ...

Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Plau - Auf der B 103 zwischen Plau und Dresenow ereignete sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer eines Wohnmobils trotz Sperrlinie nach links auf ein Tankstellengelände abgebogen sein und dabei das Motorrad BMW im Gegenverkehr übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In der weiteren Folge stürzte die 54-jährige Motorradfahrerin und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde anschließend vor Ort medizinisch betreut. Der 64-jährige Fahrer und die 63-jährige Beifahrerin des Wohnmobils blieben unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. An der Unfallstelle war die Straße vorübergehende voll gesperrt. Die Polizei ermittelt jetzt zur konkreten Unfallursache.

