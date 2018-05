Polizeiinspektion Ludwigslust / PKW- Anhänger mit Quads gestohlen

PKW- Anhänger mit Quads gestohlen

Parchim - In Klein Pankow bei Siggelkow sind in der Nacht zum Mittwoch drei Quads gestohlen worden. Die Geländefahrzeuge befanden sich auf einem zweiachsigen PKW- Anhänger, den die Täter offenbar an ein mitgebrachtes Auto anspannten und mit ihm davonfuhren. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wird derzeit auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tatverdächtigen liegen bislang noch nicht vor. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) bittet deshalb um Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der gestohlenen Fahrzeuge.

