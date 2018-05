Polizeiinspektion Ludwigslust / PKW brannte auf der Autobahn

PKW brannte auf der Autobahn

Zarrentin - Auf der BAB 24 bei Zarrentin ist am Sonntagnachmittag ein PKW ausgebrannt. Die vier Insassen blieben unverletzt. Das Feuer brach vermutlich aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt aus. Dem Fahrer gelang es daraufhin, den Skoda noch rechtzeitig auf der Standspur zum Halten zu bringen. Wenig später erfassten die Flammen das komplette Fahrzeug. Im Zuge des Löscheinsatzes musste die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg für etwa eine Stunde gesperrt werden. Am PKW entstand Totalschaden.

