Polizeiinspektion Ludwigslust / Polizei bittet um Hinweise zu ...

Polizei bittet um Hinweise zu gestohlenem Motorrad mit Beiwagen

Pampow - Im Zeitraum vom 29.07.2018 bis zum 10.08.2018 wurde aus einem Carport in der Ringstraße in Pampow ein Motorrad mit Beiwagen gestohlen. Dabei entstand ein geschätzter Stehlschaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib der auffälligen Beiwagenmaschine vom Typ Kawasaki 650, von der nur noch wenige Modelle existieren.

