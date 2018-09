Polizeiinspektion Ludwigslust / Polizei entdeckt vermissten Rentner

Polizei entdeckt vermissten Rentner

Rampe - Die Polizei hat am Donnerstagmittag den seit Mittwochnachmittag aus Rampe vermissten 79-jährigen Mann finden können. Er war aus einer Pflegeeinrichtung verschwunden. Im Zuge der Fahndung wurde der Vermisste Donnerstagmittag durch den eingesetzten Polizeihubschrauber auf einem Feld in der Nähe der Einrichtung entdeckt. Zur medizinischen Untersuchung wurde der Mann in ein Krankenhaus in Schwerin gebracht.

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Katja Hoppe Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de