Polizeiinspektion Ludwigslust / Polizei Ludwigslust derzeit ...

Polizei Ludwigslust derzeit nicht erreichbar

Ludwigslust - ?Aufgrund von Arbeiten am Stromnetz ist die Polizei am Standort Ludwigslust bis voraussichtlich 13:00 Uhr nicht erreichbar. In Notfällen bitte den Notruf 110 wählen oder eine andere Dienstelle aufsuchen.?

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Katja Hoppe Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de