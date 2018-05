Polizeiinspektion Ludwigslust / Polizei zog Autofahrer mit über ...

Polizei zog Autofahrer mit über zwei Promille aus dem Verkehr

Parchim - In Parchim hat die Polizei am Mittwochabend einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der einen Atemalkoholwert von 2,31 Promille aufwies. Ein besorgter Autofahrer hatte zuvor die Polizei informiert und über einen in Schlangenlinien fahrenden Skoda berichtet. Im Möderitzer Weg stoppte die Polizei dann den 60-Jährigen Fahrer und stellte daraufhin seinen Führerschein sowie die Autoschlüssel sicher. Dann brachten die Beamten den Mann, gegen den jetzt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt wird, zur Blutprobenentnahme.

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de