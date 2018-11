Polizeiinspektion Ludwigslust / Psychisch auffälliger Mann bei ...

Psychisch auffälliger Mann bei Polizeieinsatz überwältigt

Boizenburg - Ein psychisch auffälliger Mann ist am Donnerstag in Boizenburg von der Polizei überwältigt worden. Der 63-Jährige war am Mittag nach einem Suizidversuch aus seiner Wohnung verschwunden und in Richtung der Bahngleise gelaufen. Da unmittelbare Gefahr für den 63-Jährigen bestand, nahm die Polizei unmittelbar die Verfolgung auf und ließ aus Sicherheitsgründen den Bahnverkehr zwischen Hamburg und Ludwigslust für ca. 20 Minuten unterbrechen. Gegen 12:45 Uhr entdeckte die Polizei den Mann schließlich nahe der Bahnstrecke. Der 63-Jährige leistete Widerstand und versuchte, die Beamten mit einer Glasflasche anzugreifen. Nach dem Einsatz von Reizgas konnte der Mann schließlich überwältigt und dann in eine Klinik gebracht werden.

