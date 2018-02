Polizeiinspektion Ludwigslust / Sekundenschlaf vermutlich ...

Sekundenschlaf vermutlich Ursache für Zusammenstoß zweier Autos

Warsow - Ein Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B 321 in Warsow, bei dem ein Autofahrer schwer verletzt wurde, ist vermutlich auf Sekundenschlaf zurückzuführen. Der Fahrer eines PKW Ford hatte kurz vor 07 Uhr plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW Mercedes zusammengestoßen. Dabei wurde der Mercedes- Fahrer schwer verletzt. Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Noch vor Ort äußerte der 59-jährige Fahrer des Ford, dass er wohl kurz eingeschlafen sei. Allerdings dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils beträchtlicher Sachschaden, die mussten abgeschleppt werden.

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de