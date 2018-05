Polizeiinspektion Ludwigslust / Totalschaden an zwei Autos

Totalschaden an zwei Autos

Rastow - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Landesstraße 092 zwischen Rastow und Fahrbinde ist am Sonntagmittag eine 29-jährige Frau leicht verletzt worden. Beide PKW stießen an einer Straßeneinmündung zusammen. Ein am Unfall beteiligter Seat kam dabei von der Straße ab und kippte im angrenzenden Graben auf die Seite. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Fahrer eines VW zuvor die Vorfahrt nicht beachtet hat. Jedoch dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

