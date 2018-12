Polizeiinspektion Ludwigslust / Unbekannte benutzten gestohlene ...

Unbekannte benutzten gestohlene Geldkarte und richten Schaden von über 30.000 Euro an Polizei fahndet nun mit Fotos nach den Tätern

Parchim - Mit einer gestohlenen Geldkarte haben unbekannte Täter in den vergangenen Monaten eine Rentnerin aus Parchim um ein Vermögen von etwa 31.000 Euro gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter mit der EC- Karte der Frau im Mai und Juni dieses Jahres im gesamten norddeutschen Raum sowie in Belgien insgesamt 62 Abbuchungen vorgenommen. Vorwiegend hoben die Täter Bargeld von Geldautomaten ab bzw. setzten sie für Einkäufe und zur Bezahlung von Dienstleistungen ein. Das 77-jährige Opfer, das die Geldabhebungen von ihrem Konto nicht bemerkte, wurde erst aufgrund einer Mitteilung ihrer Hausbank im Juni auf den Vorfall aufmerksam. Bislang konnte nicht geklärt werden, wann, wie und unter welchen Umständen die Täter in den Besitz der EC- Karte sowie der PIN- Nummer gelangen konnten. Ermittlungen haben allerdings ergeben, dass der Frau die betreffende EC- Karte bereits im Oktober 2016 postalisch zugestellt worden war. Ferner hat sich bei den Ermittlungen gezeigt, dass die unbekannten Beschuldigten die Geldkarte der Frau vorwiegend für Abbuchungen in Schleswig- Holstein, Niedersachsen, Nordrhein- Westfalen und in fünf Fällen auch in Belgien eingesetzt haben. Unter anderem in Parchim, Hamburg, Kiel, Hannover, Nordhorn, Oldenburg, Aurich Dortmund, Köln, Aachen, Brüssel und Antwerpen. Die Auswertung von Fotos aus Überwachungskameras hat ergeben, dass eine Frau und ein Mann unter dringendem Tatverdacht stehen. Nach ihnen wird gefahndet. In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei in Parchim um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den auf den Fotos abgebildeten Personen oder zu dem Vorfall machen? Hinweise nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) entgegen.

Anlage: Fotos der Tatverdächtigen (3)

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -