Polizeiinspektion Ludwigslust / Unfall auf Firmengelände- Mann ...

Unfall auf Firmengelände- Mann schwer verletzt

Wittenburg - Bei einem Unfall auf einem Firmengelände nahe Wittenburg ist am Donnerstagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Der Verunglückte, der von der Deichsel eines LKW- Anhängers getroffen worden war, kam wenig später mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Vorfall soll sich nach ersten Erkenntnissen beim Ankoppeln des Anhängers ereignet haben. Aus noch ungeklärter Ursache wurde der 66-Jährige dabei von der Zuggabel des Anhängers getroffen. Der Mann erlitt dabei nach ersten Informationen Bauch- und Hüftverletzungen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen sowie zum Hergang dauern derzeit noch an.

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de