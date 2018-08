Polizeiinspektion Ludwigslust / Verdacht eines Unglücksfalls - ...

Verdacht eines Unglücksfalls - Rettungskräfte im Einsatz

Hagenow - In Hagenow wurde am Mittwochabend durch ein an einer Baustelle offen stehendes Fahrzeug und frisch abgerutschtes Erdreich in einer Baugrube ein Rettungseinsatz der Polizei ausgelöst. Nachdem ein Zeuge am Nachmittag noch einen Arbeiter in der Grube gesehen hatte, konnte ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden. Neben der Absuche im Umfeld wurden auch die Freiwillige Feuerwehr Hagenow und der Rettungsdienst alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen sofort damit das Erdreich aus der Baugrube zu schaufeln. Gleichzeitig wurden weitere Kontakte abgeprüft, die zur Aufklärung des Vorfalls hätten beitragen könnten. Nach etwa einer Stunde konnte Entwarnung gegeben werden. Der Bauarbeiter konnte durch seinen Arbeitgeber telefonisch erreicht werden. Er war wohl auf und hatte offenbar nur versäumt den Transporter nach Feierabend ordnungsgemäß zu verschließen.

