Polizeiinspektion Ludwigslust / Verkehrsschilder abmontiert

Verkehrsschilder abmontiert

Parchim - Am späten Mittwochabend sind mehrere Verkehrsschilder einer Straßenbaustelle in Parchim abmontiert worden. Die nach einem Zeugenhinweis alarmierte Polizei konnte im Umfeld die Schilder feststellen. Von den Tätern fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) ermittelt nun wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise zu diesem Vorfall, der sich gegen 22:30 Uhr im Juri-Gagarin-Ring ereignet hat.

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108763 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108763.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Katja Hoppe Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de