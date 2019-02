Polizeiinspektion Ludwigslust / Verkehrsunfall bei Hagenow ...

Verkehrsunfall bei Hagenow (Nachmeldung)

Hagenow/ Wittenburg - Nach dem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Landesstraße 04 am Ortseingang Hagenow aus Wittenburg kommend (wir informierten), ist die Straße an der Unfallstelle wieder frei. Nach aktuellem Erkenntnisstand kam der Fahrer mit dem PKW Mercedes Vito gegen 13:20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und streifte einen Straßenbaum. In der weiteren Folge schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Straße und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Dabei wurden der Fahrer und der Beifahrer in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die schwer verletzten Unfallopfer wurden anschließend mit Rettungswagen in ein Krankenhaus in Schwerin gebracht. Das Fahrzeug musste geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. An der Unglücksstelle musste die Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern weiter an.

