Polizeiinspektion Ludwigslust / Vermissten Mann aufgegriffen

Vermissten Mann aufgegriffen

Neustadt- Glewe - Der seit Donnerstag aus der Region Neustadt- Glewe vermisste 30-jährige Conrad A. (wir informierten am Freitag) ist am Samstagvormittag durch Polizeibeamte aufgegriffen worden. Er hatte sich bei Neuhof nahe Neustadt- Glewe auf einem Privatgrundstück versteckt. Anwohner entdeckten den Mann und riefen die Polizei. Polizeibeamte griffen den körperlich wohlbehalten 30-Jährigen wenig später auf. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

