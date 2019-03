Polizeiinspektion Ludwigslust / Wohngebäude brannte - Kinder ...

Wohngebäude brannte - Kinder sollen gezündelt haben

Wittenburg - Bei einem Feuer in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Tessin bei Wittenburg ist am frühen Mittwochabend erheblicher Sachschaden entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Das mehrstöckige, unbewohnte Gebäude, welches sich seit mehreren Jahren im Umbau befindet, brannte komplett aus. Der entstandene Sachschaden soll sich nach derzeitigen Schätzungen auf ca. 10.000 Euro belaufen. Ersten Erkenntnissen zufolge, sollen zwei Kinder (10 und 11 Jahre) das Feuer verursacht haben. Offenbar haben die beiden Jungen im Inneren des Gebäudes gezündelt und die entfachten Flammen dann selbst nicht mehr löschen können. Insgesamt 10 Freiwillige Feuerwehren aus der Region kamen anschließend zum Löscheinsatz. Durch das Feuer wurde das Haus derart stark beschädigt, dass es derzeit als einsturzgefährdet gilt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den genauen Umständen dauern noch an.

