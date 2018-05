Polizeiinspektion Ludwigslust / Wohnwagen kippte um

Wohnwagen kippte um

Plate - Auf der BAB 14 bei Plate ist am Dienstagmittag ein Wohnwagengespann nach einem Überholmanöver außer Kontrolle geraten und gegen die Außenschutzplanke geprallt. Dabei kippte der Wohnwagen um. Nach Angaben des Fahrers habe eine Windbö den Wohnwagen erfasst, wodurch das Gespann ins Schlingern geriet. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand am Wohnwagen ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Im Zuge der Bergung des Unfallfahrzeuges musste die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Wismar zeitweilig gesperrt werden.

