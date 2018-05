Polizeiinspektion Ludwigslust / Zwei Autos gestohlen

Zwei Autos gestohlen

Parchim - Vom Gelände eines Autohauses in Parchim (Neue Weiche) haben unbekannte Täter am Wochenende zwei Mercedes- Kleintransporter gestohlen. Zuvor stahlen die Diebe in der Nähe zwei Autokennzeichen, die sie an die gestohlenen Fahrzeuge anbrachten. Der entstandene Schaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) fahndet nun nach den beiden Fahrzeugen und bittet um Hinweise zu deren Verbleib.

