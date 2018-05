Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Brand im Solespeicher des ...

++ Brand im "Solespeicher" des Salzmuseums - Ermittlungen dauern an ++ Vandalen "entglasen" Bushaltstellen ++ Polizei ermittelt nach Zeugenhinweis Unfallflüchtigen ++

Lüneburg - Presse - 30.05.2018 ++

Lüneburg

Lüneburg - Brand im "Solespeicher" des Salzmuseums - Ermittlungen dauern an

Aus bislang unbekannter Ursache geriet in den späten Abendstunden des 29.05.18 das Gebäude "Solespeicher" des Lüneburger Salzmuseums, Sülfmeisterstraße, in Brand. Das Feuer Brand brach vermutlich im Bereich des außen aufgestellten Klima-gerätes aus. Die alarmierte Lüneburger Feuerwehr war mit mehr als 60 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Ob ein technischer Defekt ursächlich ist, oder eine Einwirkung von außen bei den extrem trockenen Wetterbedingungen zum Brand-ausbruch führte, kann bislang nicht abschließend geklärt werden. Die weiteren Er-mittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zu einem weiteren Brand eines Altpapiercontainers kam es in den Nachtstunden zum 30.05.18 Hinter der Saline. Dort hatten Unbekannte gegen 03:00 Uhr einen Altpapiercontainer angezündet, so dass Sachschaden entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - gebrauchte Autobatterien gestohlen

Gut 45 gebrauchte Autobatterien stahlen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 25. Und 28.05.18 von einem Firmengelände Bei der Pferdehütte. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Reppenstedt - Vandalen "entglasen" Bushaltstellen

Einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursachten Unbekannte in der Nacht zum 30.05.18 in der Lüneburger Straße. Betroffen war auch zwei weitere Haltestelle in der Dachtmisser Straße und im Schnellenberger Weg in Reppenstedt. Die Vandalen beschädigten gegen 00:30 Uhr die Scheiben von insgesamt drei Bushaltstellen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Scharnebeck - Ackerschlepper gestohlen

Einen Ackerschlepper Yamaha mit dem amtlichen Kfz-kennzeichen LG-TF 85 stahlen Unbekannte in der Nacht zum 28.05.18 von einem Hofgrundstück Im Oelkamp. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Kupferfallrohre gestohlen

Gut acht laufende-Meter Kupferfallrohre demontierten Unbekannte im Zeitraum vom 25. Bis 29.05.18 im rückwärtigen Bereich einer Garage in der Straße Lauben. Es entstand ein Schaden von gut 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Lüchow - Sonnenliegen aus Keller gestohlen

Zwei Sonnenliegen stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 28. auf den 29.05.18 aus einem Keller in der Leibnizstraße. Die Täter hatten eine Tür zum Keller aufgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von gut 120 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Hitzacker - Polizei ermittelt nach Zeugenhinweis Unfallflüchtigen

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 29.05.18 eine Verkehrsunfallflucht klären. Ein 80 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Polo hatte gegen 16:45 Uhr in der Drawehnertorstraße im Vorbeifahren einen geparkten Pkw Opel Meriva touchiert. Ohne anzuhalten, fuhr der Senior fort, konnte jedoch nach Ablesen des Kfz-kennzeichens ermittelt werden. Er räumte den Vorfall ein. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Es entstand ein Sachschaden von gut 450 Euro.

Uelzen

Emmendorf - "tragischer Badeunfall" - 57-Jähriger ertrinkt nach gesundheitlichen Problemen in ESK

Zu einem tödlichen Badeunfall kam es in den späten Nachmittagsstunden des 29.05.18 im Elbe-Seitenkanal bei Emmendorf. Ein 57 Jahre alter Uelzener war gegen 18:00 Uhr im Beisein von Beisein von Bekannten zum Schwimmen in den Kanal gestiegen. Der "Schwimmausflug" war mit den anwesenden Bekannten nach derzeitigen Ermittlungen nicht abgesprochen, da man sich nur zum Spazierengehen verabredet hatte. Nach eigenen Angaben wollte der Uelzener auf die andere Kanalseite schwimmen, da er so etwas noch nie gemacht habe. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme, konnte der alkoholisierte 57-Jährige das Wasser aus eigener Kraft nicht mehr verlassen und ertrank. Der Mann wurde durch alarmierte Polizeibeamte, die den Körper aus dem Wasser bargen noch reanimiert. Auch weitere Maßnahmen des Notarztes blieben erfolgslos.

Uelzen/Bad Bevensen - alkoholisierter Binnenschiffführer

Einen alkoholisierten Führer eines Tankschiffes kontrollierte und stoppte die Wasserschutzpolizei in den Nachmittagsstunden des 29.05.18 im Bereich Bevensen. Der 60-Jährige war durch sein Verhalten im Schleusenbereich in Esterholz aufgefallen. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr.

Suhlendorf - Fahrerlaubnis entzogen

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei gegen einen 49 Jahre alten polnischen Fahrer eines Pkw Nissan. Die Beamten kontrollierten den Nissan-Fahrer in den späten Abendstunden des 29.05.18 auf der Bundesstraße 71. Dabei stellte sich heraus, dass dem 49-Jährigen der Führerschein aufgrund "Überschreitung der Höchstpunktzahl" entzogen wurde.

Bad Bevensen - Trommel mit Erdkabel von Baustelle gestohlen

Eine Kabeltrommel mit gut 250 m Erdkabel stahlen Unbekannte in der Nacht zum 29.05.18 von einer Baustelle in der Römstedter Straße. Vier Täter wurden dabei durch eine Zeugin gestört und ließen eine weitere Kabeltrommel zurück. Die Männer hatten zuvor einen Bauzaun geöffnet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

