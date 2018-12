Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Brietlingen/ Reihersee - Polizei ...

++ Brietlingen/ Reihersee - Polizei sucht nach vermisster Frau - Taucher mit Sonar-Booten im Einsatz ++ Suche wird am 07.12.18 forgesetzt ++

Lüneburg - Brietlingen/ Reihersee - Polizei sucht nach vermisster Frau - Taucher mit Sonar-Booten im Einsatz

Am 26.11.18 meldete sich eine 73-jährige Anwohnerin von einem der Campingplätze am Reihersee bei der Polizei und teilte mit, dass sie ihre 66 Jahre alte Nachbarin Jutta F. seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen habe und sich Sorgen machen würde, dass etwas passiert sei. In Folge kontrollierten Polizeibeamte den Wohnwagen der verschwundenen Frau und suchten u.a. mit einem Spürhund nach der Vermissten. Die Spur, die der Polizeihund aufgenommen hatte, endete am Ufer des angrenzenden Reihersees. Nachdem weitere Ermittlungen über einen möglichen Aufenthaltsort der 66-Jährigen nicht zum Erfolg führten, suchten die Ermittler am 06.12.18 mehrere Stunden unter Zuhilfenahme zweier Sonarboote mit Tauchern den Reihersee ab. Zusätzlich waren mehrere Beamte der Bereitschaftspolizei sowie zwei Diensthundeführer mit ihren Hunden an der Suche beteiligt. Über einen Zeitraum von etwa sechs Stunden wurde der See mit den Booten und den Tauchern, und der Campingplatz sowie die umliegenden Wege und Gräben in diesem Bereich zu Fuß abgesucht. Trotz gründlicher Suche gelang es den insgesamt 31 Polizeibeamten bislang nicht die Vermisste aufzufinden. Die Suche wurde um kurz nach 16.00 Uhr abgebrochen. Sie wird jedoch am Vormittag des 07.12.18 fortgesetzt werden.

