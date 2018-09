Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Einbruch in Wohnhäuser ++ mit ...

++ Einbruch in Wohnhäuser ++ mit Bierflasche geschlagen ++ Wassereinbruch in Sportboot ++

Lüneburg - Lüneburg

Elbe bei Artlenburg - Wassereinbruch in Sportboot

Am Spätnachmittag des 20.09.18 musste die Wasserschutzpolizei zu einem Einsatz auf der Elbe, an der Einfahrt des Elbeseitenkanals ausrücken. Ein 57-Jähriger hatte ein 10 m langes Sportboot gebraucht erworben und befand sich auf einer Überführungsfahrt aus dem Bereich Flensburg nach Hunte, als er den Wassereinbruch bemerkte. Der Bootsführer kletterte nach unten in sein Boot. Während er nach dem Leck suchte, trieb das Sportboot auf eine Buhne und blieb dort in Schräglage liegen. Die Höhe des Schadens kann noch nicht abgeschätzt werden, dürfte sich jedoch auf wenigstens mehrere hundert Euro belaufen. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de herunter geladen werden. ++

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen dem 18. und 20.09.18 sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kiefernring eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch die Terrassentür in das Wohnhaus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Es entstanden Schäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Hohnstorf (Elbe) - Einbruch in Supermarkt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum 21.09.18 eine Glasscheibe eines Supermarktes in der Straße Am Sportzentrum eingeworfen. Die Täter betraten dann ein Einliegergeschäft in dem Supermarkt und entwendeten dort u.a. Tabakwaren. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch allein aufgrund des entstanden Sachschadens mehrere hundert Euro betragen. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Vastorf - versuchter Einbruch

In der Straße Im Baumgartenfeld haben unbekannte Täter versucht am 20.09.18, zwischen 07.00 und 12.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter beschädigten die Haustür, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/912390, entgegen.

Lüneburg - alkoholisiert am Steuer

Am 20.09.18, gegen 05.30 Uhr, hat eine Polizeistreife einen 29 Jahre alten BMW-Fahrer im Sültenweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der BMW-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Dem 29-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg/ Schnackenburg - Einbruch in Wohnhäuser

Unbekannte Täter sind zwischen dem 19. und 20.09.18 in ein Einfamilienhaus in der Holtorfer Straße in Schnakenburg eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch die Terrassentür in das Wohnhaus ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld und Schmuck. Am Abend des 20.09.18 wurde in der Nähe des betroffenen Hauses ein weißer Pkw bemerkt, der mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Am 20.09.18, zwischen 06.30 und 18.15 Uhr, brachen Unbekannte auch in ein Wohnhaus in Penkefitz ein. Die Täter brachen eine Tür auf und stahlen aus dem Haus Schmuck und Münzgeld. Es entstanden Schäden von mehreren tausend Euro bei den Einbrüchen. Zeugenhinweise nehmen die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/800790, bzw. die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Dannenberg - mit Bierflasche geschlagen

Zwischen Eheleuten ist es am späten Abend des 20.09.18 in der gemeinsamen Wohnung zu einem Streit gekommen, der schließlich in einer tätlichen Auseinandersetzung gipfelte. Es besteht der dringende Verdacht, dass eine 52 Jahre alte Frau ihrem 47-jährigen Ehemann eine Bierflasche derart gegen den Kopf geschlagen hat, dass eine Platzwunde entstand. Die Verletzung musste medizinisch versorgt werden. Gegen die 52-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Gefährlilcher Körperverletzung eingeleitet.

Uelzen

Bad Bevensen - Münzstaubsauger aufgebrochen

Den Münzstaubsauger auf dem Gelände einer Tankstelle in der Göhrdestraße haben unbekannte Täter zwischen dem 19.09.18, 21.00 Uhr, und dem 20.09.18, 13.00 Uhr, aufgebrochen. Es wurden einige Münzen erbeutet, der durch den Aufbruch entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/987810, entgegen.

