Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Fahrrad und Rucksack von ...

Lüneburg - Trickbetrüger vorläufig festgenommen

Ein 21-jähriger Hamburger wurde von einer Polizeistreife bereits am Nachmittag des 29.09.18 vorläufig festgenommen, da der dringende Verdacht besteht, dass er von einem 72-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg durch Vorspiegelung falscher Tatsachen mehrere tausend Euro "ergaunert" hat. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die beiden Männer vor einiger Zeit kennengelernt. Der 21-jährige rumänische Staatsbürger hatte die Gutgläubigkeit des 72-Jährigen ausgenutzt und mehrfach Geld für Flugtickets und angeblich dringend notwendige Behandlungen eines Freundes in Krankenhäusern erhalten. Ein 56 Jahre alter Freund des 72-Jährigen wandte sich an die Polizei. Mit Unterstützung von Beamten der Bundespolizei Lüneburg nahmen Polizeibeamte des Einsatz- und Streifendienstes den 21-Jährigen gegen 16.30 Uhr im Altenbrücker Damm vorläufig fest, als dieser sich dort in Hoffnung auf eine weitere Geldübergabe mit dem 72-Jährigen traf. Nach Vernehmung durch Ermittler des Fachkommissariats für Betrug wurde der 21-Jährige nach Hause entlassen.

Lüneburg - Scheibe eingeschlagen - Tatverdächtiger verletzt

Am 30.09.18, gegen 06.00 Uhr, wurde eine blutende Person in der Bardowicker Straße gemeldet. Ein 22-Jähriger wurde bei Eintreffen der Polizei bereits in einem Rettungswagen behandelt. Er hatte so schwere Schnittverletzung an einem Arm, dass diese im Klinikum ärztlich versorgt werden mussten. An einer Fensterscheibe eines nahegelegenen Nagelstudios stellte die Polizeistreife ein faustgroßes Loch und Blutspuren fest. Es ist wahrscheinlich, dass der 22-Jährige die Scheibe eingeschlagen und sich dabei nicht unerheblich verletzt hat. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Lüneburg - Scheibe eingeworfen

Ein unbekannter Täter hat am 30.09.18, gegen 21.00 Uhr, in der Kastanienallee eine Fensterscheibe von einem Wohnhaus eingeworfen. Der 63 Jahre alte Bewohner wurde durch den Stein, mit dem die Scheibe seines Wohnzimmers eingeworfen wurde, nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Unfall im Gegenverkehr - Beteiligter unter Alkoholeinfluss

Am 30.09.18, gegen 19.00 Uhr, ist es in der Straße In der Süßen Heide zu einem Zusammenstoß zwischen dem BMW eines 52-Jährigen und dem Opel eines 55 Jahre alten Fahrers gekommen. Ersten Ermittlungen zu Folge war der BMW-Fahrer an einem am Fahrbahnrand stehenden Taxi vorbeigefahren, woraufhin es zu einer seitlichen Berührung mit dem entgegenkommenden Opel kam. Es entstanden Sachschäden von geschätzten 800 Euro bei dem Unfall. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, konnte jedoch von dem Opel-Fahrer gestoppt werden. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 52-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Dem BMW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten und Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Adendorf - Fahrrad und Rucksack von Betrunkenem gestohlen

Ein 29-Jähriger Mann aus dem Landkreis Lüneburg hat am Sonntag eine Anzeige erstattet, dass man ihm sein Fahrrad und seinen Rucksack mit Inhalt gestohlen habe. Nach eigenen Angaben hatte sich der Anzeigeerstatter in den frühen Morgenstunden des 30.09.18 auf den Nachhauseweg von einer Feier im Birkenweg gemacht. Später wurde er von einem Passanten angesprochen, der den 29-Jährigen auf dem Gehweg des Kirchwegs, etwa in Höhe einer Tankstelle, liegend aufgefunden hatte. Fahrrad und Rucksack waren zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden. Der Passant half dem 29-Jährigen und rief ihm sogar ein Taxi. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der 29-Jährige in Folge des Alkoholkonsums auf der Party unterwegs zusammengebrochen und in Folge von unbekannten Tätern bestohlen worden sein. Der Vorfall dürfte sich zwischen 03.00 und 04.00 Uhr ereignet haben. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkelgrau-silberfarbenes Herrenrad der Marke Pegasus. In dem olivgrünen Rucksack der Marke Eastpack befanden sich u.a. Schlüssel und die Geldbörse des 29-Jährigen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw zerkratzt

Zwischen dem 28.09.18 und dem 01.10.18 haben unbekannte Täter den Lack eines VW Polo derart zerkratzt, dass ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstanden ist. Der VW stand auf einem Parkplatz vor dem Behördenzentrum Auf der Hude. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow - Einbruch in Schrottplatz - mehr als eine Tonne Kupferdrähte abtransportiert

Auf das Gelände eines Schrottplatzes in der Albrecht-Thaer-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 30.09.18 ein. Die Täter durchtrennten einen Maschendrahtzaun, schlugen eine Scheibe ein und konnten ein Tor öffnen. In der Folge transportierten die Täter Kupferdrähte mit einem Gesamtgewicht von gut einer Tonne ab. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Neu Darchau, OT. Sammatz - von der Fahrbahn abgekommen - gegen Baum geprallt - Alkohol im Spiel

Von der Fahrbahn kam ein 20 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda in den Morgenstunden des 30.09.18 Im Dorfe ab. Der spanische Staatsbürger war gegen 09:45 Uhr unter Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Es entstand ein Sachschaden von gut 6000 Euro. Der 20-Jährige, bei dem ein Alkoholwert von 0,5 Promille festgestellt wurde, blieb unverletzt.

Bad Bevensen - Diebe stehlen Laptop

Einen günstigen Moment nutzten zwei Diebe in den Nachmittagsstunden des 30.09.18 in einem Geschäft in der Lüneburger Straße. Die Täter hatten sich gegen 14:45 Uhr im Ladengeschäft umgeschaut und dann beim Verlassen unbemerkt ein Laptop mit Tastatur mitgehen lassen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

