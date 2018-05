Polizeiinspektion Lüneburg / ++ hoher Sachschaden nach Feuer bei ...

++ hoher Sachschaden nach Feuer bei Bekleidungsdiscounter ++ Geschäftsräume brennen komplett aus ++ Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung ++ 500.000 Euro Sachschaden ++ Ermittlungen dauern an

Lüneburg - ++ Parallelen zu Bränden aus 2016 werden geprüft ++

Wegen schwerer Brandstiftung ermittelt die Polizei nach einem Schadensfeuer in den Nachtstunden zum 17.05.18 bei einem Bekleidungsdiscounter in der Seerauer Straße. Durch das Feuer brannten die Räumlichkeiten des Geschäfts gegen 03:00 Uhr komplett aus, so dass ein Sachschaden von gut 500.000 Euro entstand. Die Feuerwehr war in der Nacht mit mehr als 40 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Die Polizei hat noch in den Nachtstunden mit Spezialisten die Sicherung von Spuren begonnen. Parallel werden am heutigen Tage Brandermittler Spuren sichern. Auch aufgrund möglicher Parallelen zum Brand eines Einkaufskomplexes in Dannenberg und der versuchten Brandstiftung des jetzt betroffenen Textilmarktes in Lüchow vom 13.05.16 ist auch der polizeiliche Staatsschutz in die Ermittlungen mit involviert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

