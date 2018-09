Polizeiinspektion Lüneburg / ++ ins Gesicht geschlagen und ...

++ ins Gesicht geschlagen und geflüchtet ++ falscher Polizeibeamter scheitert ++ Zeugen nach tödlichem Motorradunfall gesucht! ++ "falsche Putzfrau" entpuppt sich als Einschleichdiebin ++

Lüneburg - Presse - 04.09.2018 ++

Lüneburg

Lüneburg - ins Gesicht geschlagen und geflüchtet

Drei bislang unbekannte Täter haben am 02.09.18, gegen 04.55 Uhr, einen 23-Jährigen ins Gesicht geschlagen und getreten. Die Auseinandersetzung hat sich während einer Veranstaltung in der Kulturhalle in der Scharnhorststraße ereignet. Die Täter konnten unerkannt flüchteten. Der 23-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung von einem Rettungswagen in das Klinikum gebracht. Einer der Täter, von welchem der Streit ursprünglich ausgegangen sein soll, wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 25 Jahre alt, - ca. 180 cm groß, - bekleidet mit einem blauen Hemd und schwarzer Strickjacke.

Ein weiterer Täter war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet und trug eine Schirmmütze. Die an der Schlägerei beteiligten Personen flüchteten in Richtung der Heinrich-Böll-Straße, wo sie einen Pkw Audi stiegen. Der bislang unbekannte Fahrer des Audi stieß beim Verlassen der Parklücke mit seinem Pkw gegen einen geparkten VW. An dem VW entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Audi-Fahrer fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des Audi ablesen und teilte dies der Polizei mit. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Brietlingen - falscher Polizeibeamter scheitert

Ein unbekannter Täter hat am 03.09.18 einen Anwohner in der Gemeinde Brietlingen angerufen, sich ihm gegenüber als Polizeibeamter ausgegeben und versucht zu überreden, dass der Senior sich Online bei seiner Bank einloggt. Der Angerufene lehnte ab, beendete das Gespräch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Bardowick - Einbruch in Wohnhaus

Am 02.09.18, zwischen 12.00 und 21.00 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Hofkamp eingebrochen. Die Täter brachen eine Tür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Im Haus öffneten die Täter gewaltsam einen Tresor und entwendeten daraus Schmuck und Bargeld. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 oder -2215, entgegen.

Lüneburg - Jugendliche im Gesicht verletzt

Eine noch unbekannte Täterin steht in dem Verdacht am Nachmittag des 03.09.18 eine Jugendliche mit einer noch brennenden Zigarette im Gesicht verletzt zu haben. Die Unbekannte hatte sich gegen 14.30 Uhr an einer Bushaltestelle Am Sande unterhalten und soll der 15-Jährigen dann aufgrund einer Äußerung die Zigarette im Gesicht ausgedrückt haben. Die Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 38 Jahre alt, - schulterlange, braune Haare, - Piercings in Oberlippe und Nase, - bekleidet mit einem leuchtend pinken Top, Turnschuhen in der gleichen Farbe und einer zerrissenen Hose.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zeugen klären Straftat

Gegen einen 26-jährigen Lüneburger, der im dringenden Verdacht steht, am 03.09.18, gegen 13.35 Uhr, eine Fensterscheibe in der Katzenstraße eingeschlagen zu haben, hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen hatten den Lüneburger bei der Tatausführung beobachtet und die Polizei alarmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und seine Personalien festgestellt werden.

Lüneburg - Einbruch in Gartenlauben

Zwischen dem Nachmittag des 02.09.18 und dem 03.09.18, 08.15 Uhr, haben unbekannte Täter mehrere Gartenlauben in der Kleingartenkolonie im Schildsteinweg aufgebrochen. Die Täter beschädigten mehrere Türen sowie ein Fenster und eine Bank und gelangten in einem Fall in die Laube hinein. Bislang steht nicht fest, ob die Täter etwas entwendet haben. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich jedoch auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Baustellenfahrzeug

Aus einem Baustellenfahrzeug haben unbekannte Täter am 03.09.18, zwischen 13.00 und 14.00 Uhr, zwei Rucksäcke entwendet. Das Baustellenfahrzeug stand im Bülowskamp am Straßenrand. In den Rucksäcken befanden sich u.a. persönliche Papiere. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheibe von Pkw eingeschlagen

Am 03.09.18, zwischen 07.30 und 14.15 Uhr, haben unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines Audi eingeschlagen. Der Pkw hatte in diesem Zeitraum in der Gebrüder-Heyn-Straße gestanden. Aus dem Pkw fehlte nichts, jedoch beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - volltrunken mit Pkw unterwegs

Gegen einen 41-Jährigen, der im dringenden Verdacht steht am frühen Abend des 03.09.18 unter den Einfluss von Alkohol in der Charlotte-Huhn-Straße ein Kraftfahrzeug geführt zu haben, hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kontrolle des VW-Fahrers war nach einem Zeugenhinweis erfolgt. Der VW-Fahrer pustete einen Wert von 2,53 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Westergellersen - am Steuer eingeschlafen - eine Leichtverletzte

Der 22-jährige Fahrer eines Peugeot ist nach ersten Ermittlungen höchstwahrscheinlich eingeschlafen, als er in den frühen Morgenstunden des 02.09.18 in der Straße Das Rote Feld verunfallte. Der Peugeot-Fahrer kam gegen 04.35 Uhr mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem geparkten Audi A6 und schob diesen gegen einen ebenfalls geparkten 7er BMW. Die bei dem Unfall entstandenen Sachschäden wurden auf ca. 33.000 Euro geschätzt. Zudem wurde die 21 Jahre alte Beifahrerin im Peugeot bei dem Unfall leicht verletzt.

Lüneburg - Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrerin

Am 04.09.18, gegen 08.00 Uhr, befuhr eine 37-jährige mit ihrem Hyundai die Bleckeder Landstraße in Richtung Innenstadt und wollte nach rechts in die Horst-Nickel-Straße einbiegen. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einer 56-jährigen Fahrradfahrerin, die den Radweg der Bleckeder Landstraße ebenfalls in Richtung stadteinwärts befuhr. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An Pkw und Fahrrad entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Zeugen nach tödlichem Motorradunfall gesucht! ++ Bordstein touchiert und gestürzt ++

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in den frühen Abendstunden des 15.08.18 im Birkenweg sucht die Polizei zur möglichen Rekonstruktion des Unfallhergangs noch mögliche Zeugen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verunfallte ein 24 Jahre alter Motorradfahrer damals alleinbeteiligt im Birkenweg. Der Mann aus der Region war gegen 18:45 Uhr mit seiner Yamaha in Richtung Kiefernweg unterwegs, verlor die Kontrolle über sein Krad, touchierte den rechten Bordstein und stürzte. In der weiteren Folge prallte der Mann gegen einen Laternenmast. Der 24-Jähriger erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Das Motorrad prallte gegen den Anhänger eines geparkten PKW. Mögliche Zeugen (Anwohner, Verkehrsteilnehmer, etc.) werden gebeten sich mit der Polizei Hitzacker, Tel. 05862-378, entgegen.

Zernien - "falsche Putzfrau" entpuppt sich als Einschleichdiebin

Eine Geldbörse und Schmuck erbeutete eine unbekannte Einschleichdiebin in den Nachmittagsstunden des 03.09.18 in Zernien. Die Unbekannte hatte gegen 16:15 Uhr an der Wohnungstür eines Einfamilienhauses geklingelt und einer älteren Bewohner vorgegaukelt, dass die Tochter des Hauses sie beauftragt hätte im Gebäude zu putzen. Die Einschleichdiebin gelangte ins Wohnhaus, griff sich eine Geldbörse und Schmuck und verschwand noch vor Eintreffen der Tochter. Die Frau hatte dunkle Haare und sprach gutes hoch-deutsch. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Lüchow - Diesel aus Traktor & Dieselfass abgezapft

Gut 900 Liter Dieselkraftstoff zapften Unbekannte im Zeitraum vom 30.08. bis 03.09.18 auf einer Baustelle an der Bundesstraße 248 aus dem Tank eines Traktors Fendt und einem Dieselfass ab. Dazu brachen die Täter auch ein Schloss auf. Es entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen, OT. Holdenstedt - unter Drogeneinfluss unterwegs - "ne Nase genommen"

Den Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 03.09.18 in der Celler Straße. Bei der Kontrolle des 25-Jährigen gegen 07.00 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv. Auch der Konsum am Wochenende wurde eingeräumt. Den Uelzener erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen - Sitzfläche von Parkbank demontiert

Die Sitzfläche einer Parkbank in der Parkanlage Veerßer Straße demontierten Unbekannte im Verlauf des 03.09.18. Die Täter nahmen zwei Holzlatten mit, so dass Sachschaden entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

