Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Kleintransporter gestohlen ++ ...

Lüneburg - Diebstahl ging zweimal "in die Hose"

Am 01.10.18, gegen 13.15 Uhr, wurde eine bereits polizeilich bekannte 58-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft Am Sande dabei erwischt, wie sie sich mit alkoholischen Getränken im Wert von ca. 8 Euro aus dem Staub machen wollte, ohne diese zu bezahlen. Sie wurde jedoch erwischt und musste das Geschäft mit einer Strafanzeige anstatt der Getränke verlassen. Bereits gegen 14.05 fiel sie in einem anderen Lebensmittelgeschäft Am Sande auf. Auch hier waren es alkoholische Getränke, welche die 58-Jährige an sich genommen hatte und ohne zu bezahlen mitnehmen wollte. Wieder blieben die Getränke in dem Geschäft und die 58-Jährige musste sich mit einer weiteren Strafanzeige begnügen.

Lüneburg - Einbruch in Waldkindergarten

Eine Erste-Hilfe-Tasche und einen Feuerlöschen haben unbekannte Täter gestohlen, die in den Schuppen eines Waldkindergartens im Düvelsbrooker Weg eingebrochen sind. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 01.10.18. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in den Schuppen. Der Tatverdacht richtet sich gegen Jugendliche, die bereits an dem Abend des 30.09.18 am Tatort gemeldet wurden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Handorf - volltrunken unterwegs

Am 01.10.18, gegen 22.00 Uhr, rief eine Zeugin bei der Polizei an, dass sie auf der Kraftfahrstraße B404 einen langsam fahrenden, dreirädrigen Kleintransporter Piaggio bemerkt hatte, in dessen Ladebereich zwei Personen mitfahren würden. Weiterhin äußerte sie den verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Polizeistreife stoppte das Kleinkraftrad Piaggio Ape. Auf der Ladefläche saßen ein 10 Jahre alter Junge, eine 44-jährige Frau und ein Hund. Der 61-jährige Fahrer stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Da der als Kleinkraftrad registrierte Kleintransporter eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von weniger als 60 km/h hat, hätte der 61-Jährige die B404 gar nicht benutzen dürfen. Für die Mitfahrer in dem Transporter wurde ein Taxi bestellt.

Vastorf - Altreifen im Wald entsorgt

Unbekannte Täter haben zwischen dem 28. und 30.09.18 in einem Waldstück ca. 100 Altreifen entsorgt. Der Ablageort befindet sich in Sichtweite der B216, an dem Verbindungsweg in Höhe Mausetalbach nach Rohstorf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel.: 04137/7718, entgegen. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden.

Lüneburg - Heckscheibe zerstört

Ein 54-Jähriger hat am 01.10.18, gegen 15.00 Uhr, seinen Mazda in der Schützenstraße abgestellt. Als er 20 Minuten später zu seinem Pkw zurückkehrte, stellt er fest, dass die Heckscheibe zersplittert war. Im Mazda liegende Gegenstände wurden nicht entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Stauden aus Garten gestohlen

Eine Heidelbeerstaude sowie eine Fetthennenstauden stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 24.08. bis 01.10.18 aus einem Garten in der Kantor-Schultz-Straße. Es entstand ein Schaden von gut 20 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Schnackenburg - "Kollision"

Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es in den Mittagsstunden des 01.10.18 in der Bürgermeister-Schamp-Straße. Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Pkw Dacia wollte gegen 12:00 Uhr vom Zollweg nach links abbiegen und übersah dabei einen Pkw Mitsubishi eines 55-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Mitsubishi wurde dadurch gegen einen geparkten Pkw Daimler geschoben, so dass ein Sachschaden von insgesamt 18500 Euro entstand. Der 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen

Uelzen - Kleintransporter gestohlen

Einen Kleintransporter Opel Movano stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 29.09. bis 01.10.18 von dem Ausstellungsgelände eines Autohauses in der Hansestraße. Die Polizei fahndet nach dem Transporter mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen UE-FW 501. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suhlendorf, OT. Kölau - betrunken unterwegs & verunfallt

Der Fahrer eines Pkw Ford verunfallte in den Abendstunden des 01.10.18 zwischen Kölau und Bockholt. Der 49-Jährige war gegen 21:30 Uhr betrunken auf einem Rübenacker verunfallt. Die alarmierte Polizei konnte den Ford-Fahrer antreffen. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von zwei Promille festgestellt.

Uelzen, OT. Tatern - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 20 Jahre alten Fahrer unter Drogeneinfluss stoppte die Polizei in den Abendstunden des 01.10.18 in Tatern. Bei dem BMW-Fahrer aus Salzwedel stellten die Beamten gegen 19:00 Uhr den Einfluss von THC fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Uelzen - mit Eisenstange Fensterscheibe eingeworfen

Mit einer Eisenstange randalierte ein 41-Jähriger in den Morgenstunden des 02.10.18 auf dem Gelände der Obdachlosenunterkunft Im Böh. Der Uelzener warf damit eine Fensterscheibe gegen 09:30 Uhr ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro.

