Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Leichtkraftradfahrer fährt auf - ...

Am Vormittag des 29.08.18 rückten mehrere Streifenwagen nach Kaltenmoor aus. Ein Anwohner der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße hatte angerufen, da er seine Nachbarin in der Wohnung hatte laut schreien hören und kurz darauf zwei mit Tüchern vermummte Personen geflüchtet waren. Nach ersten Hinweisen wurden die 64-jährige Frau und ein 35 Jahre alter Bekannter von unbekannten Tätern in der Wohnung der Frau aufgesucht. Die Täter sollen beide bedroht und der Frau mindestens ein Schmuckstück gestohlen haben. Der 35-Jährige soll von den Unbekannten niedergeschlagen worden sein. Er wurde später mit einem Rettungswagen zwecks medizinischer Versorgung in das Klinikum gebracht. Hintergrund der Tat könnten Schulden sein. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtenden Tätern oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Geldbörse gestohlen

Unbekannte Täter haben am 27.08.18 einer 58-Jährigen die Geldbörse entwendet. Die Lüneburgerin hatte nach dem Bezahlen an der Kasse eines Lebensmittelgeschäftes in der Sülztorstraße ihre Einkäufe verstaut. Später bemerkte sie den Verlust der Geldbörse, in welcher sich u.a. Bargeld befand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrrad gestohlen

Ein grau-weißes Damenrad Rehberg, welches in der Nacht zum 28.08.18 in einem Fahrradständer im Lüner Weg verschlossen abgestellt war, haben unbekannte Täter entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Zeugen klären Unfallfluchten

Am 28.08.18, gegen 14.25 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Fahrerin beim Ausparken mit ihrem Opel auf einem Parkplatz im Häcklinger Weg einen abgestellten Porsche. Es entstand ein Schaden von geschätzten 400 Euro. Die Opel-Fahrerin fuhr nach dem Unfall davon, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Eine Zeugin beobachtete den Unfall jedoch, notierte sich das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Bereits knapp eine Stunde zuvor war ein 71-jähriger VW-Fahrer mit seinem Pkw im Moldenweg gegen einen Volvo gestoßen. An dem Volvo entstand leichter Sachschaden. Der VW-Fahrer fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Auch in diesem Fall beobachtete ein Zeuge den Vorfall und meldete sich bei der Polizei. Gegen die beiden Unfallflüchtigen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - "berauschter" Radler - Sturz in Bahnunterführung

Am 27.08.18, gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Fahrrad die Bahnunterführung im Lüner Weg. Der Fahrradfahrer stürzte dort und stieß beim Fallen eine 64-jährige Fußgängerin um. Die 64-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Bei dem 44-Jährigen wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten eine Beeinflussung durch Drogen festgestellt. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Zernien - Brand in Biogasanlage

Zu einem Brand in der Wandverkleidung und Isolierung des Fermenters einer Biogasanlage in der Industriestraße in Zernien kam es in den Mittagsstunden des 28.08.18. Die Feuerwehr war gegen 13:10 Uhr im Löscheinsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lüchow - Leichtkraftradfahrer fährt auf - leichtverletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 28.08.18 auf der Kreisstraße 45 - Königsberger Straße. Ein 17 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrads war gegen 17:00 Uhr auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Pkw VW Polo aufgefahren und gestürzt. Er wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro.

Uelzen

Uelzen - "Schlauer als die Klauer" - Ladendetektive ertappen Täter

Jeweils wegen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei nach zwei Diebstählen in den Nachmittagsstunden des 28.08.18 in der Uelzener Innenstadt. Gegen 15:00 Uhr hatte es ein 16-Jähriger in einem Einkaufszentrum in der Veerßer Straße auf einen Energydrink abgesehen und diesen in seinem Rucksack verschwinden lassen. Ein Detektiv ertappte den jungen Mann aus Uelzen. Auf diverse Männerdüfte hatte es gegen 16:10 Uhr ein 34-Jähriger in einem Geschäft in der Gudestraße abgesehen. Auch hier war ein Ladendetektiv cleverer und ertappt den Dieb.

