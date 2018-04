Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Lüneburg - Falsche Polizeibeamte ...

++ Lüneburg - Falsche Polizeibeamte am Telefon gescheitert ++ Lüneburg - Erst randaliert, dann Polizeibeamten verletzt ++ Lüchow - Betrunken von der Straße abgekommen und überschlagen ++

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 27.04.2018

Lüneburg

Lüneburg - Falsche Polizeibeamte am Telefon gescheitert

Im Laufe des Abends des 26.04.18 kam es zwischen 20 Uhr und Mitternacht zu mehreren Schockanrufen von falschen Polizeibeamten im gesamten Landkreis Lüneburg. Diese gaben sich am Telefon als Angehörige der Polizei Lüneburg aus und behaupteten eine Liste mit zukünftigen Einbruchsobjekten bei einem Einbrecher beschlagnahmt zu haben. Sie forderten dann die Angerufenen dazu auf, Fenster und Türen zu schließen und auf weitere Anweisungen der Polizei zu warten. Glücklicherweise fielen die Angerufenen nicht auf diesen Trick herein und alarmierten die echte Polizei Lüneburg.

Lüneburg - Erst randaliert, dann Polizeibeamten verletzt

Gegen 23 Uhr kam es am 26.04.18 an den Straßen Am Schifferwall / Am Werder zu einer Meldung über einen randalierenden Mann. Vor Ort stellten die Polizeibeamten einen 24-jährigen Lüneburger fest, der mit Holzlatten auf die geparkten PKWs und eine Haustür einschlug. Die Beamten schafften es, dass der hoch aggressive Mann die Holzlatten ablegte und konnten ihn mit Handschellen fesseln. Sowohl vor Ort als auch auf dem Transport zur Wache versuchte der Mann mehrfach die Polizeibeamten anzugreifen. Dabei verletzte er einen Polizisten durch einen Tritt so dass dieser nicht mehr dienstfähig war. Der Beschuldigte, der vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde in der Folge durch einen Arzt in die Psychiatrie eingewiesen, außerdem erwarten ihn mehrere Strafverfahren.

Lüneburg - Körperverletzung vor Lokal

Am frühen Freitag, dem 27.04.18, kam es gegen 01:20 Uhr zu einer Körperverletzung vor einem Lokal in der Straße Auf dem Kauf. Dort hatte ein 21-jähriger Lüneburger zunächst beobachtet, wie der spätere Täter aus einer Gruppe heraus Frauen angesprochen und gegen geparkte Fahrräder getreten habe und stellte ihn zur Rede. Der unbekannte Täter schlug daraufhin dem 21-Jährigen ebenso wie einem ihn begleitenden 22-jährigen Lüneburger ins Gesicht. Dabei wurden beide Männer leicht verletzt. Der unbekannte Täter wird von den Opfern als ca. 190 - 200cm groß, mitteleuropäisch, breit gebaut bis etwas dicklich beschrieben und soll sich in einer Gruppe aufgehalten haben. Er soll zur Tatzeit eine blaue lange Hose, vermutlich Jeans, und ein blaues Hemd getragen haben. Die Polizei Lüneburg bittet um Hinweise unter 04131 - 8306 - 2215.

Scharnebeck - Geschwindigkeitskontrollen in der Ortsdurchfahrt

Am 26.04.18 kontrollierten Beamte der Polizei Scharnebeck zwischen 13:45 Uhr und 15:15 Uhr die gefahrene Geschwindigkeit in der Scharnebecker Straße. Dabei stellten sie insgesamt 8 Geschwindigkeitsverstöße sowie einen Fahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt fest. Der schnellste Fahrer des Tages war ein 45-jähriger Mann mit 79 km/h an Stelle der erlaubten 50 km/h.

Hittbergen - Diebstahl von Gartenbau-Equipment

In der Nacht von Mittwoch, dem 25.04.18, auf Donnerstag, dem 26.04.18, nutzten zwischen 23 Uhr und 9 Uhr unbekannte Täter die Gelegenheit und entwendeten in der Dorfstraße einen unter einem Carport stehenden Rüttler der Marke Denqbar, Typ DQ-0139 sowie ebenfalls dort lagernde Rechteck-Pflastersteine. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck unter 04136 - 91239 - 0 entgegen.

Barendorf - Fahrrad an Bushaltestelle entwendeten

Am Morgen des 26.04.18 stellte eine Barendorferin ihr Fahrrad am Ständer einer Bushaltestelle in der Lüneburger Straße ab und schloss es dort ordnungsgemäß an. Als sie um 14 Uhr wieder zurück kam, hatten unbekannte Täter das Fahrradschloss geknackt und das silberne Damenrad der Marke Toscana La Strada entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf unter 04137 - 7718 entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Betrunken von der Straße abgekommen und überschlagen

Gegen 19:10 Uhr am 26.04.18 kam ein 55-Jähriger aus der Samtgemeinde Lüchow auf gerader Strecke von der Kreisstraße 2 zwischen Lüchow und Künsche nach rechts ab. Dabei drehte sich sein Fahrzeug mehrfach um die eigene Achse, überschlug sich in der Folge und stieß gegen ein Verkehrsschild. Der Fahrer flüchtete zunächst aus seinem Fahrzeug und vom Unfallort weg. Als er angetroffen wurde, kam er den Polizeibeamten angetrunken vor. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,35 Promille, der Fahrer räumte daraufhin ein, auch bereits zum Unfallzeitpunkt betrunken gewesen zu sein. Dem Fahrer wurden Blutproben entnommen, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Uelzen

Uelzen - Falsches Kennzeichen am Fahrzeug

Am 26.04.18 kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Uelzen gegen 23 Uhr einen grünen PKW mit Uelzener Kennzeichen in der Hauenriede. Da der 24-jährige Fahrer aus Rosche keinen Fahrzeugschein vorweisen konnte, wurde dieser bei der Leitstelle abgefragt. Dabei stellte sich heraus, dass das Kennzeichen für einen blauen PKW ausgegeben war. Anhand der FIN stellten die Beamten fest, dass der grüne PKW bereits seit mehreren Monaten abgemeldet war und nun mit den Kennzeichen eines anderen PKWs bewegt wurde. Dem Fahrer des Fahrzeuges wurde die Weiterfahrt untersagt, außerdem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Kennzeichenmissbrauchs sowie des Fahrens ohne Zulassung. Die Kennzeichen wurden von der Polizei Uelzen einbehalten.

