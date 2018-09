Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ ...

++ Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen - sicher.mobil.leben - bundesweiter Aktionstag gegen Ablenkung im Straßenverkehr am 20.09.18 ++

Lüneburg - Das Thema "Ablenkung im Straßenverkehr" wird in der kommenden Woche ganz besonders im Fokus der Polizeidienststellen in den drei Landkreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen stehen. Obwohl fast jeder weiß, dass der Blick aufs Handy an Steuer oder Fahrradlenker zu schweren Unfällen führen kann, kommt diese Art der Ablenkung immer häufiger als Unfallursache in Frage. Am kommenden Donnerstag, 20.09.18 werden daher in allen drei Landkreisen verstärkt Kontrollen durchgeführt - sowohl um aufzuklären, aber auch die Verstöße zu ahnden. Im Laufe der Woche wird das Social Media Team die Follower der Polizei Lüneburg bei Twitter und Facebook mit Tipps aber auch Nachdenklichem versorgen, um auf das Problem Ablenkung im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Ziel ist es, Autofahrer wie Radfahrer und Fußgänger für das Thema zu sensibilisieren; damit am Ende des Tages alle wohlbehalten zu Hause ankommen. #sicherfuerdich

