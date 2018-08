Polizeiinspektion Lüneburg / ++ mit Schlagstock gedroht - Handy ...

++ mit Schlagstock gedroht - Handy geraubt - Polizei ermittelt gegen 17-Jährigen ++ "Mülltonnen brennen abermals" - Polizei ermittelt in Brand-Serie ++ "Körperverletzung und Cannabispflanzen" ++

Lüneburg - Presse - 16.08.2018 ++

Lüneburg

Lüneburg - mit Schlagstock gedroht - Handy geraubt - Polizei ermittelt gegen 17-Jährigen

Wegen schweren Raubs ermittelt die Polizei gegen einen Jugendlichen nach einem Vorfall in den Nachmittagsstunden des 15.08.18 Bei der St.-Johanniskirche. Der Lüneburger hatte gegen 15:40 Uhr einen 14-Jährigen auf das dortige Schulgelände gelockt, ihn in eine Ecke gedrängt und mittels Drohung mit einem Teleskopschlagstock die Herausgabe eines Handys erzwungen. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - "Mülltonnen brennen abermals" - Polizei ermittelt in Brand-Serie

Zu insgesamt vier weiteren Bränden von Müllcontainern/ -behältern kam es in der Nacht zum 16.08.18 im Lüneburger Stadtgebiet. Gegen 00:20 Uhr brannte ein Metallmüllbehälter vor einem Schnellrestaurant Am Sande. Es entstand kein Schaden. Gegen 01:30 Uhr kam es dann zu weiteren Bränden in Müllcontainern Bei der St.-Johanniskirche, wodurch auch ein Verteilerkasten beschädigt wurde. Kurze Zeit später gegen 02:00 Uhr brannten dann zwei Altpapiercontainer Am Kreideberg sowie vier Mülltonnen der GFA Auf der Höhe. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Es entstand Sachschaden. Noch in der Nacht kontrollierte die Polizei verschiedene Personen. Die weiteren Ermittlungen zu den verschiedenen Bränden der jüngsten Vergangenheit dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-23215, entgegen.

Lüneburg - renitente Topfpflanzendiebe

Mit zwei renitenten Ladendieben hatte es die Polizei bzw. ein Ladendetektiv in den Nachmittagsstunden des 15.08.18 Bei der Keulahütte zu tun. Die beiden 32 und 34 Jahre alten Lüneburger hatten gegen 15:15 Uhr zwei größere Topfpflanzen aus der Auslage mitnehmen wollen, ohne diese zu bezahlen. Ein Detektiv stellte einen der Männer, der handgreiflich wurde. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert im Clamartpark - BTM sichergestellt

Mehrere Personen der örtlichen Szene kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 15.08.18 im Lüneburger Clamartpark. Dabei warf ein 44-Jähriger gegen 14:15 Uhr bei Erscheinen der Polizei einen Beutel mit Betäubungsmitteln in ein Gebüsch. Parallel stellten die Beamten weitere Drogen bei dem Lüneburger sicher. Kurze Zeit später kontrollierte die Beamten auch einen 19-Jährigen. Bei ihm wurde ein Grinder mit Marihuanaanhaftungen sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bleckede - "angebliche Polizeikontrolle" - schwarzer Mercedes mit STD-Kfz-Kennzeichen und Blaulicht

Im Zusammenhang mit einer angeblichen Polizeikontrolle in den Abendstunden des 03.08.18 in der Nindorfer Straße ermittelt die Polizei. Ein "junger Mann" auf einem Fahrrad hatte sich bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass er gegen 21:30 Uhr von einem schwarzen Pkw-Mercedes mit Blaulicht zum Anhalten genötigt wurde. Nach einem kurzen Gespräch fuhr die angebliche Zivil-Polizei weiter. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-91239-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Motorradfahrer verunfallt tödlich ++ Bordstein touchiert und gestürzt ++

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verunfallte ein 24 Jahre alter Motorradfahrer in den frühen Abendstunden des 15.08.18 im Birkenweg. Der Mann aus der Region war gegen 18:45 Uhr mit seiner Yamaha in Richtung Kiefernweg unterwegs, verlor die Kontrolle über sein Krad, touchierte den rechten Bordstein und stürzte. In der weiteren Folge prallte der Mann gegen einen Laternenmast. Der 24-Jähriger erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Das Motorrad prallte gegen den Anhänger eines geparkten PKW.

Dannenberg - Einbruch in leerstehende Wohnhäuser

In zwei leerstehende und nichtbewohnte Wohnhäuser in der Lange Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 02. bis 15.08.18 ein. Die Täter hatten die Vorhängeschlösser der Gebäude aufgebrochen, jedoch keine Beute machen können. Es entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Lüchow - ... die Polizei kontrolliert

Den Verkehr kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 15.08.18 im Lüchower Stadtgebiet. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sechs Handy- und Gurtverstöße.

Uelzen

Bienenbüttel - "Körperverletzung und Cannabispflanzen"

Zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 48 Jahre alte Anwohner und einem 39 Jahre alten Bekannten kam es in den Nachmittagsstunden des 15.08.18 in Bienenbüttel. Die Männer waren gegen 17:00 Uhr aneinandergeraten, da der 48-Jährige angeblich Cannabispflanzen in Kübeln auf dem Grundstück "hegte und pflegte", die vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei ins Wohnhaus schaffte. Die Polizei leitete gegen beiden Kontrahenten Strafverfahren wegen Körperverletzung ein, besorgte sich einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss und stellte im Keller des Wohnhauses diverse Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen (Indoor-Grow-Plantage) sicher. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen, OT. Groß Liedern - unter Drogeneinfluss unterwegs

Eine 45 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mercedes stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 15.08.18 in der Salzwedeler Straße. Dabei stellte die Beamten bei der 45-Jährigen den Einfluss von Amphetaminen fest.

Uelzen - mit Fahrradpumpe geschlagen - Polizei ermittelt

Mit einer Fahrradpumpe schlug 29 Jahre alter syrischer Staatsbürger in den Nachmittagsstunden des 15.08.18 in der Bahnhofstraße einem 45 Jahre alten Landsmann auf den Kopf. Die Männer waren zuvor in Streit geraten. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Bad Bodenteich - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 16.08.18 im Bereich des Fußgängerüberwegs der Grundschule Bad Bodenteich - Hauptstraße. Dabei waren im 30 km/h-Bereich insgesamt neun Fahrer zu schnell unterwegs.

Himbergen - geparkten Pkw Ford angefahren - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall im Zeitraum vom 15. Auf den 16.08.18 an der Kreisstraße 4 - Bahnhofstraße. Vermutlich ein vorbeifahrender Lkw hatte einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Ford S-Max touchiert und einen Sachschaden von gut 6000 Euro verursacht. Hinweise nimmt die Polizei Bevensen, Tel. 05821-98781-0, entgegen.

