Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Motorradfahrer verunfallt ...

Lüneburg - ++ Motorradfahrer verunfallt tödlich ++ unter Pkw gerutscht ++ Fahrzeugkolonne muss abbremsen ++ erneute tragischer Verkehrsunfall auf den Straßen in der Region ++

Uelzen/München

Zu einem erneuten tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es (bereits) in den frühen Abendstunden des 24.08.18 auf der Bundesstraße 4 - Uelzener "Uhlenring". Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein 49 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda aus Braunschweig gegen 18:00 Uhr in Fahrtrichtung Norden in Höhe der Anschlussstelle Bad Bodenteich sein Fahrzeug aufgrund mehreren Tieren (Entenfamilie) abgebremst. Ein folgender 23 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler aus Stade bemerkte die Situation und bremste bei ausreichend Sicherheitsabstand ebenfalls sein Fahrzeug ab. Der dahinter (vermutlich auch mit genügend Sicherheitsabstand) fahrende 63 Jahre alte Fahrer eines Motorrads Harley Davidson aus München, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw Daimler auf. Der 63-Jährige rutschte unter den Pkw, wurde dort eingeklemmt und verstarb am Unfallort. Das Motorrad rutschte in den Seitenstreifen. Es entstand ein Sachschaden von gut 25.000 Euro.

Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen. Die Bundesstraße 4 war für den Rettungseinsatz, die Bergung und die Unfallaufnahme bis in die Abendstunden gesperrt.

