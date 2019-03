Polizeiinspektion Lüneburg / ++ Pizza raucht im Ofen - Polizei & ...

++ Pizza raucht im Ofen - Polizei & Feuerwehr wecken Bewohner ++ verunfallt nach Sekundenschlaf ++ Maschinen im Wald gestohlen ++ Weidezaungerät gestohlen ++

Lüneburg - Presse - 20.03.2019 ++

Lüneburg

Dahlenburg - Maschinen im Wald gestohlen

Eine Klemmbank, einen Greifer und einen Rotator stahlen Unbekannte vermutlich mit einem Traktor in einem Waldgebiet, Tannenhof, im Zeitraum vom 19. Auf den 20.03.19. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-1611, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus

In ein Einfamilienhaus Bei Mönchsgarten brachen Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 19.03.19 ein. Die Täter warfen eine Terrassentürscheibe ein, durchsuchten zwischen 17:45 und 19:45 Uhr das Gebäude und erbeuteten Bargeld, ein Laptop sowie eine Perlenkette. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Hittbergen - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Einen in der Dorfstraße aufgestellten Zigarettenautomaten brachen Unbekannte in den Nachtstunden zum 19.03.19 auf. Dabei hebelten die Täter zwischen 01:00 und 03:00 Uhr ein Abdeckblech auf, so dass Sachschaden entstand. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-91239-0, entgegen.

Barendorf - ohne Führerschein unterwegs

Eine 39 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Passat ertappte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 19.03.19 in Barendorf. Dabei stellte sich gegen 15:30 Uhr heraus, dass die Frau keinen Führerschein besaß. Sie erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Brietlingen - aufgefahren - zwei Leichtverletzte

Zu einem Auffahrunfall kam es in den Mittagsstunden des 19.03.19 auf der Kreisstraße 1 im Bereich des Dirnauwegs. Eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Alfa-Romeo hatte gegen 12:00 Uhr zu spät bemerkt, dass ein vor ihr fahrender 38-Jähriger seinen Pkw abbremste, so dass sie auffuhr. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Lüneburg - Pizza raucht im Ofen - Polizei & Feuerwehr wecken Bewohner

Eine im Backofen vergessene Tiefkühlpizza war in den Abendstunden des 19.03.19 Auslöser für einen Rettungseinsatz von Polizei und Feuerwehr in der Stendaler Straße. Ein 47 Jahre alter Bewohner hatte gegen 19:00 Uhr die Pizza im Ofen vergessen und war eingeschlafen, so dass ein Brandmelder auslöste. Die Einsatzkräfte konnten den Mann durch massives Klopfen und Klingeln wecken, so dass dieser die Tür öffnete. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Weidezaungerät gestohlen

Ein Weidezaungerät samt Fahrzeugbatterie stahlen Unbekannte im Verlauf des 19.03.19 von einer Viehweide im Bereich des Ortsverbindungswegs Nebenstedt/Zadrau. Es entstand ein Schaden von mehr als 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Uelzen

Rosche, OT. Neumühle - verunfallt nach Sekundenschlaf

Mit einer Verkehrsinsel sowie einem Verkehrsschild kollidierte ein 27 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Astra in den frühen Morgenstunden des 20.03.19 auf der Bundesstraße 191. Der junge Mann aus Dannenberg war gegen 05:50 Uhr aufgrund Sekundenschlafs verunfallt; blieb jedoch unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 3500 Euro.

Emmendorf - Einbruch in Werkstatt - Werkzeug gestohlen

In eine Werkstatt in der Uelzener Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 19.03.19 ein. Die Täter erbeuteten eine Motorflex, Messingformteile sowie Unterwasserpumpenkabel. Die Beute transportierten die Täter mit einem vorgefundenen Anhänger ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen, OT. Oldenstadt - Streit unter Männern

Wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei 31 und 43 Jahre alte Männer nach einem Streit in den Abendstunden des 19.03.19 auf einem Grundstück in Oldenstadt. Die beiden ivorischen und polnischen Staatsbürger waren gegen 19:10 Uhr aneinandergeraten. Zuvor war es zu Beleidigungen gekommen. Die Polizei ermittelt.

Bad Bevensen - Tatzeitraum/ -datum aktualisiert! ++ Vandalismus im Kurpark

Bereits am Nachmittag des Freitags, 15.03.19, haben unbekannte Täter im Kurpark den Bereich der Sonnenfalle verwüstet. Zwischen 12.00 und 19.00 Uhr zerschlugen die Täter Glasflaschen und zerstörten hierbei die Glasfläche im Innenraum der Sonnenfalle. Es entstand ein Schaden von mehr als 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/987810, entgegen.

